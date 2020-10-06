Beşiktaş'ta kafalar karıştı!
Beşiktaş’ta sezona kötü başlangıcın yanı sıra, yönetim ve teknik heyetin açıklamaları arasındaki farklılıklar dikkat çekti.
Sergen Yalçın ise G.Birliği maçı sonrası basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Yönetimden 'hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz' diyerek sorumluluk benim üstüme bırakılıyor. Arada benim istediklerim de var ama benim istediklerimi aldıklarını söylemek doğru olmaz. Ben üzerime almam gerekeni alırım. Başkaları da üzerine sorumluluğu alsınlar. Kötü oyunun ve skorun sorumlusu benim ama her şeyin sorumlusu ben değilim."
KiMi iSTEDiYSE ALDIK
Başkan Ahmet Nur Çebi, 2 Ekim günü yaptığı açıklamada, "Tabii ki eleştiri olacaktır, ancak haksız eleştirilere, yalanlara ve bilinçli yapılan saldırılara artık isyan ediyorum. Efendim, neymiş biz transfer yapmıyormuşuz? Bu nasıl bir yalandır, iftiradır. Hocamız şu ana kadar kimi istediyse aldık. Örneğin N'Sakala, Welinton, Mensah, Josef, Gökhan Töre, Aboubakar, Montero ve Atakan'ı kadromuza kattık. Bunlar transfer değil mi?" demişti.
HOCAMIZ ÖYLE iSTEDi
Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada "Transferlerin hepsi, hocamızın istediği doğrultusunda yapıldı. Biz sadece bunun ekonomik kısmına karıştık. Başkanımızın onayını aldıktan sonra işin ekonomisini yönlendirmeye çalıştık" ifadelerini kullanarak transferlerin Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda yapıldığını işaret etmişti.
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