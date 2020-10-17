Beşiktaş idmanında dikkat çeken kare! Sergen Yalçın böyle izledi

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın idmanda çekilen bu karesi dikkat çekti. İşte o anlar...