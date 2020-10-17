17 Ekim 2020, Cumartesi

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Beşiktaş idmanında dikkat çeken kare! Sergen Yalçın böyle izledi

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Süper Lig'de Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda, teknik direktör Sergen Yalçın'ın idmanda çekilen bu karesi dikkat çekti. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 16:18
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Beşiktaş idmanında dikkat çeken kare! Sergen Yalçın böyle izledi

Beşiktaş, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Beşiktaş idmanında dikkat çeken kare! Sergen Yalçın böyle izledi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın idmanı izlemek için yükseğe çıkması dikkat çekti. İşte antrenmandan kareler...

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Beşiktaş idmanında dikkat çeken kare! Sergen Yalçın böyle izledi
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Beşiktaş idmanında dikkat çeken kare! Sergen Yalçın böyle izledi
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Beşiktaş idmanında dikkat çeken kare! Sergen Yalçın böyle izledi
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