17 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş şut çalıştı

Kartal şut çalıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Süper Lig'in 5. haftasını bay geçecek Beşiktaş, önümüzdeki hafta için çalışmalarını sürdürdü. Siyah-beyazlılar son vuruşları güçlendirmek adına şut çalıştı.

Bu haftayı bay geçecek Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü. Basına kapalı olarak gerçekleşen idman 1.5 saat sürdü. Antrenmanda 5'e 2 pas çalışması, gruplar halinde kondisyon koşuları ve taktik çalışması yapıldı. Yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Siyahbeyazlılar ligde 26 Ekim Pazartesi günü Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak.

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