17 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a güvenoyu! "Yeter ki istesin"

Çebi'den Yalçın'a güvenoyu! Yeter ki istesin
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.10.2020

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını cevaplarken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör 'a ise güvendiğini açıkladı. Çebi, "Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız. Sıkı çalışıyor ve şampiyonluğa kilitlenmiş durumda" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Başkan Çebi, Teknik Direktör 'ın ne zaman sözleşme uzatmayı isterse kabul edeceklerini söyledi. "Beşiktaş'ın önem verdiği ve geçen sene de başarısını ispat etmiş hocamız var. Yönetime gelirken takımı 13. sıradan 3. sıraya getirdi. Sergen hoca bizim için kıymetlidir. Sözleşmeyi uzatmak istediğinde biz her zaman hazırız. Yeter ki talebi olsun. Hocamız şampiyonluğa odaklanmış. Her zaman kalacağını biliyor, biz de o cesareti kendisine verdik" diyerek başarılı çalıştırıcının yanında olduklarını söyledi.

Çebi'den transfer müjdesi! haberin devamı

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