14 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Bernard Mensah corona virüsüne yakalandı

Beşiktaş'ın yıldız ismine corona virüsü şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 Giriş Tarihi: 14.10.2020

. , Mensah'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

. , Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, davet edildiği Gana Milli Takımı kampı dönüşünde, Kulübümüz tarafından uygulanan rutin Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur..
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