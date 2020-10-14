Beşiktaş'ta Isimat-Mirin'e sürpriz talip! Kadro dışı bırakılmıştı
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve TFF'ye bildirilen oyuncu listesine adı bildirilmeyen Nicolas Isimat-Mirin'e talip çıktı. Siyah-beyazlı yönetimin de teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Hollandalı stoperin ayrılığına sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve lisansını askıya aldığı Isimat-Mirin'e Katar'dan bir takım talip oldu. Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar maaşının karşılanması halinde talepleri olmadığını belirterek transfere yeşil ışık yaktı. 1.3 milyon Euro maaşı olan futbolcunun takımdan ayrılması yönetimin de elini bir nebze rahatlatacak.
3 AYDA 40 MİLYON TL ZARAR
Siyah-beyazlılar, 1 Haziran ile 31 Ağustos arasındaki bilançosunu KAP'a bildirdi. Kâr-zarar tablosu açıklanan Beşiktaş'ın belirtilen bu süreç içerisinde 40 milyon 390 bin 848 TL zarar ettiği kaydedildi. Üç büyükler arasında en yüksek zarar rakamı, Beşiktaş'ın hanesine yazmış oldu. Galatasaray 39.5 milyon TL, Fenerbahçe ise 31 milyon 208 bin TL zarar açıkladı.
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