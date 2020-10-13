13 Ekim 2020, Salı
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Elneny siyah-beyazlı forma altında 27 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 3 Türkiye Kupası maçları olmak üzere 36 karşılaşmada görev aldı. Mısırlı futbolcu bu mücadelelerde 1 gol 3 asist üretti.
Yaz transfer sezonunda Arsenal ile kampa katılan ve İngiliz takımında kalmasına karar verilen 28 yaşındaki yıldız isim geride kalan 4 haftada 270 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)
Mohamed Elneny: Özgüvenimi kazanmak için Beşiktaş'a gittim
Beşiktaş'ın geçen sezon vazgeçilmez isimlerinden olan Mohamed Elneny İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Mısırlı futbolcu "Premier Lig'de fazla şansı bulamıyordum bu yüzden Beşiktaşa'a gittim ve güvenimi geri kazandım" dedi.
Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan ve Arsenal'e geri dönen Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny, yaşadıklarını anlattı. İngiliz kulübüyle tekrar forma şansı bulmaya başlayan 28 yaşındaki orta saha, "Çok fazla oynayamıyordum ve özgüvenimi kaybediyordum. Beşiktaş'a bu yüzden gittim, 1 yıllığına kiralık oynamak için. Sürekli oynadım ve tekrar güvenimi kazandım" dedi
Elneny siyah-beyazlı forma altında 27 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 3 Türkiye Kupası maçları olmak üzere 36 karşılaşmada görev aldı. Mısırlı futbolcu bu mücadelelerde 1 gol 3 asist üretti.
Yaz transfer sezonunda Arsenal ile kampa katılan ve İngiliz takımında kalmasına karar verilen 28 yaşındaki yıldız isim geride kalan 4 haftada 270 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)
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