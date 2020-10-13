13 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Mohamed Elneny: Özgüvenimi kazanmak için Beşiktaş'a gittim

Elneny'den Beşiktaş itirafı! Çok fazla oynamıyordum...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

'ın geçen sezon vazgeçilmez isimlerinden olan İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Mısırlı futbolcu "'de fazla şansı bulamıyordum bu yüzden Beşiktaşa'a gittim ve güvenimi geri kazandım" dedi.

Geçen sezon 'ta kiralık olarak oynayan ve 'e geri dönen Mısırlı futbolcu , yaşadıklarını anlattı. İngiliz kulübüyle tekrar forma şansı bulmaya başlayan 28 yaşındaki orta saha, "Çok fazla oynayamıyordum ve özgüvenimi kaybediyordum. Beşiktaş'a bu yüzden gittim, 1 yıllığına kiralık oynamak için. Sürekli oynadım ve tekrar güvenimi kazandım" dedi

Elneny siyah-beyazlı forma altında 27 , 6 Avrupa Ligi, 3 maçları olmak üzere 36 karşılaşmada görev aldı. Mısırlı futbolcu bu mücadelelerde 1 gol 3 asist üretti.

Yaz transfer sezonunda Arsenal ile kampa katılan ve İngiliz takımında kalmasına karar verilen 28 yaşındaki yıldız isim geride kalan 4 haftada 270 dakika sahada kaldı. (Fotomaç)
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