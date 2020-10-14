14 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ipleri eline aldı!

Kartal'da Sergen Yalçın ipleri eline aldı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

Beşiktaş'ta teknik direktör siyah-beyazlılarda ipi eline aldı. Deneyimli çalıştırıcı birçok konuda tüm oyuncularını kontrol altına alırken, 6 koydu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta milli maç arasıyla birlikte yeni kurallar getirildi. Şimdiye kadar oyunculara "yumuşak abi" yüzün gösteren teknik direktör , üst üste alınan sonuçların ardından "sert yüzünü" göstermeye başladı. Başarılı çalıştırıcı son dönemde bazı yeni kurallar koyarken, uymayanlara da 'Hesabını verirsiniz' uyarısı yaptı. İşte Sergen Yalçın'ın yeni dönem öncesi getirdiği kuralların bazıları şöyle:

1- İdman bitimi de olsa Yalçın, "soyunma odasına gidiyoruz" demeden kimse soyunma odasına gitmeyecek.

2- İdmanlara mazeretsiz geç gelenlere, maçlarda gereksiz kart görenlere, fitnes testlerini geçemeyenlere para cezaları uygulanacak.

3- İdmanlardan en az yarım saat önce tüm oyuncular, antrenörler ve çevirmenler tesislerde hazır bulunacak.

4- Deplasmanlara gidilirken futbolculardan, çevirmenlere kadar herkes Beşiktaş ismine yakışacak şekilde giyinecek.

5- Futbolcular dahil hiçbir çalışanın tanıdığı, akrabası sevgilisi veya eşi tesislere izinsiz ziyarete gelemeyecek.

6- hesaplarından yapılacak paylaşımlar futbolcuların sorumluluğunda olacak. Herkes yaptığı paylaşımla ortaya çıkacak yanlış anlaşmalar yüzünden hesap verecek.

DENGE VE KUVVET EKSİKLİĞİMİZ VAR

Sergen Yalçın, takım olarak duvara çarpmalarının nedenlerini oyuncularıyla paylaştı, en büyük eksiklerinin denge ve kuvvet olduğunun altını çizdi. Pek çok maçı yeteri kadar kuvvetli olmadıkları için koparamadıkları ifade eden Yalçın, yenen gollerde defansın, kaçırılan gollerde de forvetin sorumluluğu üzerinde durulduğunun altını çizdi.

TOPUN PEŞİNDEN KOŞUN

Teknik patron Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın fizik kapasitesini yükseltmek için özel çalışmalar yaptırıyor. Yalçın'a göre, takımı en az 3 kilometre daha fazla koşmalı, çünkü takımı şu anda lig ortalamasının altında. Sergen Yalçın topa sahip olan ve rakibi topun peşinden koşturan bir takım istiyor.

KANATLARA ÖZEL İLGİ

Siyah-beyazlı ekibin hocası, kanat oyuncularının top kayıpları üzerinde duruyor. Yalçın, "Sistemimizin düzgün işlemesi için bu konuya dikkat etmeliyiz" derken; başta Ghezzal olmak üzere bu mevkiide görev yapan oyuncularıyla özel olarak görüşüyor. (Fotomaç)

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