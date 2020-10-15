15 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Welinton fark yaratıyor! İşte o istatistik

Kartal'da Welinton fark yaratıyor! İşte o istatistik
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 Giriş Tarihi: 15.10.2020

’ın 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi sert eleştirilere maruz kalsa da saha içindeki istatistikleriyle rakiplerini geride bıraktı.

'ın yeni transferi 'un performansı kafa karıştıracak türden. Geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbolla ne 'çok iyi' ne de 'çok kötü' denilemeyen Brezilyalı stoper sert eleştiriler almış olsa da, saha içi istatistikleriyle rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Welington (318), Başakşehirli Epureanu'dan (337) sonra en fazla pas yapan isim olurken, aynı şekilde Moldovalı oyuncudan (272) sonra en faza başarılı pas yapan isim (271) olmayı başardı. Beşiktaş'ın en fazla top uzaklaştıran ismi olan Wellington (5) aynı zamanda en fazla şut engelleyen isim (5) olarak da dikkat çekiyor. Ancak Brezilyalı oyuncu, en fazla top çalan 8'inci oyuncu olurken, sadece 1 top kapmasıyla dikkat çekiyor.
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