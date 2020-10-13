Son dakika: Vincent Aboubakar resmen açıkladı! "Sakatlığım halinde fesih..."

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Kamerunlu forvet, sakatlığının tekrarlaması halinde sözleşmesinde fesih maddesinin yer aldığını söyledi.

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Porto'dan transfer ettiği Vincent Aboubakar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kamerunlu golcünün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"SAKATLIĞIM HALİNDE SÖZLEŞMEDE FESİH MADDESİ VAR"

"En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete, takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kısa bir hikayemiz olmuştu bundan önce. Devamını yazmaya geri geldim. Hakkımda söylenenlerden haberdarım. Bir sakatlık yaşadım. Uzun süre oynamadım. Şimdi çok iyiyim. Oynamaya hazırım. Hiçbir sorun yok. Sakatlığım halinde sözleşmede fesih maddesi var."

"BENİM İÇİN GOL ATMAK ÖNEMLİ DEĞİL"

"Benim için gol atmak önemli değil. Takım olarak büyümemiz, gelişmemiz lazım. 30 gol atarsın ama takım olarak bir şey kazanamazsın, anlamsız olur. Takıma nasıl daha çok yardım edebileceksem öyle oynayacağım."

"İSPANYA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

"İspanya'dan gelen teklifler vardı ama Beşiktaş'ı seçtim. Beşiktaş'ı, başkanı, taraftarları tanıyorum. Beşiktaş benim evim. Burada karşılıklı bir güven var."

"SERGEN HOCAYLA ARAMIZ İYİ"

Aboubakar "Sergen Yalçın senin için 'Sakatlığı var, listemizde yok' dedi. Ne düşünüyorsun?" sorusuna "Hocayla aram iyi. Herkesle iyi. Ben buraya çalışıp, bu kulübe bir şeyler katmaya geldim. Bence çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı, onlar da bana duyacaktır"

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