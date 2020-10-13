13 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd için flaş teklif! Eski takımı Wellington Phoenix devreye girdi

Tyler Boyd için flaş teklif! Transfer...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

'ta sözleşmesi dondurulan ve herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanan konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. 'li futbolcu için eski takımı 'in devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle yönetimi tarafından sözleşmesi dondurulan 'a sürpriz talip çıktı. 'li futbolcunun eski kulübü olan ekibi 'in önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlılar'la temasa geçeceği öne sürülüyor. 'de geride kalan 4 mücadelede de ilk 11'de sahaya çıkan yıldız isim görev aldığı 313 dakikada 1 gol kaydetti.

Ayrıca Tyler Boyd'un milli takımdaki hocası Gregg Berhalter, daha önce 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalması üzerine "Bir futbolcunun Avrupa'da dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil." diyerek siyah-beyazlılara tepki göstermişti. (Takvim)
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