13 Ekim 2020, Salı
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Ayrıca Tyler Boyd'un milli takımdaki hocası Gregg Berhalter, daha önce 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalması üzerine "Bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil." diyerek siyah-beyazlılara tepki göstermişti. (Takvim)
Tyler Boyd için flaş teklif! Eski takımı Wellington Phoenix devreye girdi
Beşiktaş'ta sözleşmesi dondurulan ve herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanan Tyler Boyd konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. ABD'li futbolcu için eski takımı Wellington Phoenix'in devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Yabancı sayısındaki fazlalık nedeniyle Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi dondurulan Tyler Boyd'a sürpriz talip çıktı. ABD'li futbolcunun eski kulübü olan Avustralya ekibi Wellington Phoenix'in önümüzdeki günlerde Siyah- Beyazlılar'la temasa geçeceği öne sürülüyor. Süper Lig'de geride kalan 4 mücadelede de ilk 11'de sahaya çıkan yıldız isim görev aldığı 313 dakikada 1 gol kaydetti.
Ayrıca Tyler Boyd'un milli takımdaki hocası Gregg Berhalter, daha önce 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalması üzerine "Bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil." diyerek siyah-beyazlılara tepki göstermişti. (Takvim)
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