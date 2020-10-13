Beşiktaş'ın çılgın takas hamlesi ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yaz transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştiren ve özellikle forvet transferi için büyük mesai harcayan siyah-beyazlıların dev takas hamlesi ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 11:21 ABONE OL