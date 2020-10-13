13 Ekim 2020, Salı

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Beşiktaş'ın çılgın takas hamlesi ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yaz transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştiren ve özellikle forvet transferi için büyük mesai harcayan siyah-beyazlıların dev takas hamlesi ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 11:21
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Beşiktaş'ın çılgın takas hamlesi ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 5. haftasını bay geçecek olan Beşiktaş'ta 6. haftada oynanacak Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları devam ediyor.

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Beşiktaş'ın çılgın takas hamlesi ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

Denizli ekibini deplasmanda mağlup edip galibiyet serisi başlatmak istenen siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde takımı önemli ölçüde yeniledi.

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Beşiktaş'ın çılgın takas hamlesi ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

Kara Kartal; Bernard Mensah, Valentin Rosier, Atakan Üner, Fabrice N'Sakala, Vincent Aboubakar, Josef de Souza, Gökhan Töre, Francisco Montero, Welinton ve Rachid Ghezzal takviyeleriyle kadrosunu güçlendirdi.

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Beşiktaş'ın çılgın takas hamlesi ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

Yapılan transferlerin yanı sıra Geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan birçok isimle yola devam etmeyen Beşiktaş, kiralık futbolcular dahil tam 25 oyuncuyla yollarını ayırdı.

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Beşiktaş'ın çılgın takas hamlesi ortaya çıktı! Sergen Yalçın...

5 Ekim'de sona eren transfer ve tescil döneminin son saatlerine doğru hareketliliğin arttığı siyah-beyazlılarda, forvet transferi için oldukça fazla mesai harcadı.

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