Beşiktaş'ın 29 kişilik listesi belli oldu! Douglas, Isimat-Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens...

Süper Lig'in ilk 4 haftasında istediği sonuçları alamayan Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yaz transfer döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hamlelerini gerçekleştiren ve özellikle forvet transferi için büyük mesai harcayan siyah-beyazlıların dev takas hamlesi ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...