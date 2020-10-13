13 Ekim 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın 29 kişilik listesi belli oldu! Douglas, Isimat-Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens...

Beşiktaş'ın 29 kişilik listesi belli oldu! 4 oyuncu...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle birlikte yabancı sayısı 18'e yükselen Beşiktaş'ın, listeye yazmadığı 4 oyuncu belli oldu. Siyah-beyazlıların 29 kişilik listesinde Isimat-Mirin, Douglas, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yer almadı.

, Süper Lig ekiplerinin 2020-2021 sezonunun ilk yarısı için A takım listesini yayınladı.

Kadrosunda 18 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Tyler Boyd ve Jeremain Lens, kadroya dahil edilmedi.

Siyah-beyazlıların A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.

Defans: Francisco Montero, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı.

Orta saha: Bernard Mensah, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, , Adem Ljajic, Georges Kevin Nkoudou, Ajdin Hasic, , , Hüseyin Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Almos Kaan Kalafat, Atiba Hutchinson, Emirhan Delibaş

Forvet: Vincent Aboubakar, Güven Yalçın, Cyle Larin.

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