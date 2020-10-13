Beşiktaş'ın 29 kişilik listesi belli oldu! Douglas, Isimat-Mirin, Tyler Boyd ve Jeremain Lens...
Yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle birlikte yabancı sayısı 18'e yükselen Beşiktaş'ın, listeye yazmadığı 4 oyuncu belli oldu. Siyah-beyazlıların 29 kişilik listesinde Isimat-Mirin, Douglas, Tyler Boyd ve Jeremain Lens yer almadı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-2021 sezonunun ilk yarısı için A takım listesini yayınladı.
Kadrosunda 18 yabancı futbolcusu bulunan Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Tyler Boyd ve Jeremain Lens, kadroya dahil edilmedi.
Siyah-beyazlıların A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin.
Defans: Francisco Montero, Valentin Rosier, Domagoj Vida, Fabrice Nsakala, Welinton Souza Silva, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Serdar Saatçı.
Orta saha: Bernard Mensah, Josef De Souza, Dorukhan Toköz, Rachid Ghezzal, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Kevin Nkoudou, Ajdin Hasic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Hüseyin Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Almos Kaan Kalafat, Atiba Hutchinson, Emirhan Delibaş
Forvet: Vincent Aboubakar, Güven Yalçın, Cyle Larin.
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