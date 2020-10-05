05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a tepki

Rıdvan’a tepki
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Takımın genç sol beki Rıdvan, bir pozisyonda penaltı almak için kendini yere atınca yedi.

Takımın genç sol beki Rıdvan, bir pozisyonda penaltı almak için kendini yere atınca yedi. Oyuncunun bu hareketi Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlılar, sosyal medyada Rıdvan'a yönelik eleştirilerde bulunup "Daha futbol oynamayı öğrenmeden kendini yere atmayı öğrenmiş" eleştirileri yaptılar.

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