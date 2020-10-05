Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'a tepki

Takımın genç sol beki Rıdvan, bir pozisyonda penaltı almak için kendini yere atınca sarı kart yedi.

Takımın genç sol beki Rıdvan, bir pozisyonda penaltı almak için kendini yere atınca sarı kart yedi. Oyuncunun bu hareketi Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. Siyah-beyazlılar, sosyal medyada Rıdvan'a yönelik eleştirilerde bulunup "Daha futbol oynamayı öğrenmeden kendini yere atmayı öğrenmiş" eleştirileri yaptılar.

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