05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Kral gollere devam ediyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Geçen sezon sonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımında gollerine devam ediyor.

Geçen sezon sonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımında gollerine devam ediyor. Lille dün Strasbourg'a konuk olduğu karşılaşmayı 3-0 kazanırken, maça 11'de başlayan tecrübeli forvet takımının son sayısını kaydetti. Lille'in ilk golü ise bir başka milli yıldız Zeki Çelik'ten geldi. Yusuf sonradan oyuna girdi.
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