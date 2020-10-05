Burak Yılmaz gollerine devam ediyor

Geçen sezon sonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımında gollerine devam ediyor.

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Geçen sezon sonunda Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımında gollerine devam ediyor. Lille dün Strasbourg'a konuk olduğu karşılaşmayı 3-0 kazanırken, maça 11'de başlayan tecrübeli forvet takımının son sayısını kaydetti. Lille'in ilk golü ise bir başka milli yıldız Zeki Çelik'ten geldi. Yusuf sonradan oyuna girdi.