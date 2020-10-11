11 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Isimat Mirin'den dev feda!

Mirin'den dev feda!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 11.10.2020

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'den siyah-beyazlılara flaş bir teklif geldi. yıldız, 2.5 milyon Euro'luk alacağının 1.5 milyon Euro olarak ödenmesini istedi

Önümüzdeki iki sezonda Beşiktaş'tan toplam 2 milyon 575 bin euro kazanacak olan Isimat-Mirin yönetimin kendisine yaptığı "bonservisini al git" teklifini reddetti... Kadro dışı bırakılan oyuncu ayrılmak için bonservisinin yanı sıra en azından 1 milyon 575 bin euro'nun ödenmesini istedi. Oynamadığı için haksızlık yapmak istemediğini 1 milyon euro'yu bırakmanın kendisi için 'önemli bir fedakarlık' olduğunu söyledi.

Eski yıldızlardan 'Kartal' pozu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Takımını böyle savundu! Herkes işine baksın Takımını böyle savundu! "Herkes işine baksın"
Canlı yayında çarpıcı yorum! Beşiktaş'tan bir şey olmaz Canlı yayında çarpıcı yorum! "Beşiktaş'tan bir şey olmaz"
Eski yıldızlardan 'Kartal' pozu! Eski yıldızlardan 'Kartal' pozu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör