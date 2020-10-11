Beşiktaş'ta Isimat Mirin'den dev feda!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Isimat Mirin'den siyah-beyazlılara flaş bir teklif geldi. Fransız yıldız, 2.5 milyon Euro'luk alacağının 1.5 milyon Euro olarak ödenmesini istedi

Önümüzdeki iki sezonda Beşiktaş'tan toplam 2 milyon 575 bin euro kazanacak olan Isimat-Mirin yönetimin kendisine yaptığı "bonservisini al git" teklifini reddetti... Kadro dışı bırakılan Fransız oyuncu ayrılmak için bonservisinin yanı sıra en azından 1 milyon 575 bin euro'nun ödenmesini istedi. Oynamadığı için haksızlık yapmak istemediğini 1 milyon euro'yu bırakmanın kendisi için 'önemli bir fedakarlık' olduğunu söyledi.

DİĞER