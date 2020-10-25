25 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Denizlispor maçı kafilesi açıklandı

Beşiktaş'ın Denizli kafilesi açıklandı! 4 isim kadroda yok
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 Giriş Tarihi: 25.10.2020

'in 6. haftasında deplasmanına konuk olacak 'ın kamp kafilesi açıklandı. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan , Georges Kevin-N'Koudou ve 'in yanında corona virüsü testi pozitif çıkan kadroya alınmadı.

'ın 'in 6. haftasında Pazartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri ve da kadroda yer aldı. Durumu son antrenmanda netlik kazanan de teknik direktör tarafından kadroya dahil edildi.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları bulunan ve ile yeni tip corona virüsü karantina süresi henüz bitmeyen , kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

Beşiktaş Denizlispor'un konuğu oluyor haberin devamı

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