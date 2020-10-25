Beşiktaş'ın Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal da kadroda yer aldı. Durumu son antrenmanda netlik kazanan Dorukhan Toköz de teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ve Ajdin Hasic ile yeni tip corona virüsü karantina süresi henüz bitmeyen Bernard Mensah, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ın Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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