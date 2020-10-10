10 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın eski yıldızları Dusko Tosic ve Anderson Talisca'dan 'Kartal' pozu!

Eski yıldızlardan 'Kartal' pozu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Beşiktaş'ın eski yıldızları Dusko Tosic ve Anderson Talisca, biraraya gelerek 'Kartal' pozu verdi. Sırp futbolcu o anları sosyal medya hesabından paylaştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın eski yıldızları ve Anderson Talisca eski takımlarını unutmadı. Türkiye macerasının ardından Çin Süper Ligi'nde yolları buluşan iki yıldız, gittikleri bir mekanda Beşiktaş'ın simgesi haline gelmiş olan 'Kartal Pençesi' pozu verdi.

Talisca, 2016 yılında Benfica'dan kiralık olarak kadroya katılmış, Tosic ise 2015 yılında Gençlerbirliği'nden bedelsiz olarak transfer edilerek 3 sene siyah-beyazlı formayı terleterek 4.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Guangzhou R&F'ye transfer olmuştu.

İşte o paylaşım:

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