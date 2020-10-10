10 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Rachid Ghezzal'dan transfer itirafı! "Beni Beşiktaş'a getiren şey..."

Ghezzal'dan transfer itirafı! Beni Beşiktaş'a getiren şey...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

Beşiktaş'ın transfer döneminin son günü ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ghezzal, "2016-2017 sezonunda Lyon formasıyla Beşiktaş’a karşı oynadım. Atmosfer beni inanılmaz etkiledi. O an yaşadığım inanılmaz duygu yoğunluğu ve taraftar desteği beni buraya getirdi.” dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Rachid Ghezzal, neden siyah-beyazlı ekibi tercih ettiğini söyledi. Rachid Ghezzal, kulübün YouTube hesabına yaptığı açıklamada, "Olympique Lyon formasıyla 2016-2017'de Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Beşiktaş'a karşı forma giydim. Tribündeki taraftarların atmosferi beni çok etkilemişti. O an yaşadığım duygu yoğunluğu, taraftarların desteği benim buraya gelmem konusunda karar vermemde etkili oldu. Umarım bir an önce tekrar taraftarlar stada döner ve onlardan gereken desteği alırız" diye konuştu.

MİLLİ TAKIM ARASI İYİ GELDİ, İYİLEŞTİM
Ghezzal, transferi öncesi hafif bir sakatlık sorunu yaşadığını belirterek, "Bu milli ara bana iyi geldi. Leicester City'den kalma ufak bir problemim (tendonlarda zorlanma) vardı, o da geçti. Bu süreyi ilaç gibi değerlendiriyorum. Arayı iyi çalışarak geçirmek istiyorum" dedi. Beşiktaş'a transfer olmanın da mutluluğunu yaşadığını kaydeden Rachid Ghezzal, "Daha önce burada oynayan arkadaşlarımdan da fikirler aldım. Burada olmak güzel. Ben de en kısa sürede takım arkadaşlarıma destek vereceğim" diye konuştu.

28 yaşındaki Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, kariyerine Olympique Lyon altyapısında başladı. 2017'de Monaco'nun yolunu tuttu. 2018'de 14 milyon euro bedelle İngiliz ekibi Leicester City'e transfer olan Ghezzal, daha sonra Fiorentina'ya kiralandı. Ghezzal, geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 19 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Kariyerinin en iyi dönemini Lyon'da geçiren başarılı futbolcu, burada çıktığı 119 maçta 14 gol atarken 20 de asist yaptı.

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