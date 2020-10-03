N’Koudou Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Georges Kevin N'Koudou'nun, Olympiakos'tan gelen transfer teklifinin kabul edilmesini talep ettiği öğrenildi.

Olympiakos, uzun süredir Kevin N'Koudou için ilgisini sürdürüyor. Yunanistan'dan to10.gr'ın haberine göre; N'Koudou'nun menajeri Meissa N'diaye, Yunan kulübü Olympiakos ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından anlaşmayı tamamladı. Olympiakos da Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralama teklifini iletti.

26 MAÇ 1 GOL, 4 ASİST

Yaşanan bu gelişme üzerine 25 yaşındaki N'Koudou'nun da Beşiktaş'tan bu transfer için izin istediği bilgisi de verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Fransız oyuncu için daha önce "Kronik sakat" ifadesini kullanmıştı. Beşiktaş'ın geçen yaz 4.5 milyon Euro bedelle Tottenham'dan bonservisinin yüzde 50'sini aldığı N'Koudou, geçen sezon 26 Süper Lig maçında 3 gol atmıştı.

DIABY KİRALIK TEKLİFİ REDDETTİ

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Abdoulay Diaby, yeniden kiralama teklifi olmasına rağmen transferin önünü kapattı. O Jogo'nun haberine göre; Diaby'nin Beşiktaş'tan alacaklarının olduğu ve bu nedenle 29 yaşındaki Malili oyuncunun geri dönmek istemediği iddia edildi.

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