10 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Tyler Boyd'un hocasından Beşiktaş'a eleştiri! "Transfer dönemi kapandıktan sonra..."

Boyd'un hocasından Beşiktaş'a eleştiri! Transfer dönemi kapandıktan sonra...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Beşiktaş'ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd'un milli takımdaki hocası Gregg Berhalter, 25 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı takımda kadro dışı kalmasını değerlendirdi. Berhalter, "Bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil." dedi.

ABD Milli Takım hocası Gregg Berhalter Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tyler Boyd ile ilgili konuştu.

Berhalter, oyuncusunun kararı geç öğrenmesinin yarattığı zorluktan bahsederken Avrupa'daki tarnsfer penceresi kapandıktan sonra kadronun dışında kalmasını 'pek iyi bir durum değil' sözleriyle yorumladı.

Berhalter'in Tyler Boyd ile ilgili yorumu şu şekilde:

"Tyler Boyd ile konuştum, bir futbolcunun Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra bu kadar geç kadronun dışında kalacağını öğrenmesi pek iyi bir durum değil."

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