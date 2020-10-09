09 Ekim 2020, Cuma
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Canlı yayında Perotti itirafı! Beşiktaş...
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Artı Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti ile ilgili "Beşiktaş Perotti ile anlaşmak üzereydi. Fenerbahçe'nin devreye girmesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi." dedi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
09.10.2020
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