05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Transferde flaş gelişme! Mandzukic'e yeni teklif yapıldı

Saatler kala flaş gelişme! Mandzukıc...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 Giriş Tarihi: 05.10.2020

Santrfor arayışlarına devam eden 'ta Mario ile görüşmeler sürüyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Hırvat golcünün siyah-beyazlı takımdan 3 milyon euro imza parası, 2 sene kontrat ve yıllık 2.5 milyon euro talep ettiğini aktardı.

Santrfor arayışlarına devam eden 'ta Mario ile görüşmeler sürüyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Hırvat golcünün siyah-beyazlı takımdan 3 milyon euro imza parası, 2 sene kontrat ve yıllık 2.5 milyon euro talep ettiğini aktardı.
Beşiktaş'tan Mandzukic hamlesi

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