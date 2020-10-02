02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Nikola Kalinic’te özel şartlar

Kalinic’te özel sartlar
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2020

2 senelik sözleşme yapılacak olan Hırvat forvet Kalinic, ikinci sene 25 maçta en az 45’er dakika oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından dört koldan forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. İlk günden itibaren gündemde olan için anlaşma sağlandı. Beşiktaş da uzun süren görüşmelerin ardından İspanyol kulübü ile de el sıkıştı. İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, yıldız futbolcu için Atletico Madrid'e 3 milyon euro ödemeye hazır. Hırvat golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıldız oyuncu ikinci senesinde 25 maçta en az 45 dakika süre alması durumunda isteğe bağlı olarak sözleşmesi 1 yıl daha uzatılabilecek. Beşiktaş ilk sezondan sonra tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmek isterse bunu sadece 250 bin euro ödeyerek yapabilecek. Ancak ikinci sezondan sonra oyuncuya 500 bin euro ödemek zorunda kalacak. Ayrıca Beşiktaş bu sezon lig şampiyonluğunu kazanırsa Kalinic 100 bin euro daha, 20'den fazla gol atarsa 125 bin euro bonus kazanacak.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'ın yeni sağ beki imza için İstanbul'da! Kartal'ın yeni sağ beki imza için İstanbul'da!
Beşiktaş'tan G.Saraylıları kızdıracak transfer! Terim'in gözdesiydi... Beşiktaş'tan G.Saraylıları kızdıracak transfer! Terim'in gözdesiydi...
Menajeri ilk kez A Spor'a açıklamıştı! İşte Umut Nayir'in yeni takımı Menajeri ilk kez A Spor'a açıklamıştı! İşte Umut Nayir'in yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör