Nikola Kalinic’te özel şartlar
2 senelik sözleşme yapılacak olan Hırvat forvet Kalinic, ikinci sene 25 maçta en az 45’er dakika oynarsa sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak.
Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından dört koldan forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı. İlk günden itibaren gündemde olan Nikola Kalinic için anlaşma sağlandı. Beşiktaş da uzun süren görüşmelerin ardından İspanyol kulübü ile de el sıkıştı. İspanyol basınında yer alan habere göre Beşiktaş, yıldız futbolcu için Atletico Madrid'e 3 milyon euro ödemeye hazır. Hırvat golcü ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. Yıldız oyuncu ikinci senesinde 25 maçta en az 45 dakika süre alması durumunda isteğe bağlı olarak sözleşmesi 1 yıl daha uzatılabilecek. Beşiktaş ilk sezondan sonra tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmek isterse bunu sadece 250 bin euro ödeyerek yapabilecek. Ancak ikinci sezondan sonra oyuncuya 500 bin euro ödemek zorunda kalacak. Ayrıca Beşiktaş bu sezon lig şampiyonluğunu kazanırsa Kalinic 100 bin euro daha, 20'den fazla gol atarsa 125 bin euro bonus kazanacak.
(Fotomaç)
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