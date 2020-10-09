09 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi

Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

'in 5. haftasını bay geçecek olan , 6. haftada deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde 17:00'de başlayan antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 10 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaş yönetimine sitem etti! haberin devamı


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