02 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Abdoulay Diaby: Bir daha asla Beşiktaş'a dönmem

Diaby'den flaş Beşiktaş itirafı! Bir daha asla...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

'ta kiralık olarak forma giyen ve geçici sözleşmesi sona erdikten sonra kulübü Sporting Lizbon'a geri dönen 'den flaş bir itiraf geldi. 29 yaşındaki futbolcu bir daha siyah-beyazlılara asla dönmeyeceğini ifade etti.

Bir dönem forması giyen 'den flaş açıklamalar geldi. ekibi Sporting, kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'i yeniden kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Fransız ve kulüplerinin ilgilendiği ve adı Beşiktaş ile de anılan Diaby'nin hangi takım olacağı henüz netlik kazanmamışken, 29 yaşındaki futbolcudan dikkati çeken bir açıklama geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre Diaby, siyah-beyazlılara olası dönüşüne "Bir daha Beşiktaş'a gitmem" diyerek" kapıları kapattı.

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