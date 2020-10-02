Abdoulay Diaby: Bir daha asla Beşiktaş'a dönmem

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve geçici sözleşmesi sona erdikten sonra kulübü Sporting Lizbon'a geri dönen Abdoulay Diaby'den flaş bir itiraf geldi. 29 yaşındaki futbolcu bir daha siyah-beyazlılara asla dönmeyeceğini ifade etti.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby'den flaş açıklamalar geldi. Portekiz ekibi Sporting, kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'i yeniden kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Fransız ve Belçika kulüplerinin ilgilendiği ve adı Beşiktaş ile de anılan Diaby'nin hangi takım transfer olacağı henüz netlik kazanmamışken, 29 yaşındaki futbolcudan dikkati çeken bir açıklama geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre Diaby, siyah-beyazlılara olası dönüşüne "Bir daha Beşiktaş'a gitmem" diyerek" kapıları kapattı.



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