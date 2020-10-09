Okan Koç: Beşiktaş yönetimi yatıp kalkıp dua etsin maçlar seyircisiz oynanıyor

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar ve beklentinin altında kalan transferlerin ardından eleştirilen siyah-beyazlılarda milli ara dönüşü merak konusu oldu. A Spor yorumcusu Okan Koç konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç" Beşiktaş yönetimi yatıp kalksın maçlar seyircisiz oynanıyo diye dua etsin" dedi.

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