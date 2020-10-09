Beşiktaş’ın yeni transferleri görücüye çıkıyor
Kadrosunu 10 isimle güçlendiren Kartal, yeni bir başlangıç yapmak için pazar günü Karagümrük ile oynayacağı hazırlık maçında yeni isimleri sahaya sürecek.
Avrupa'ya erken veda eden, Süper Lig'de de beklediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, 'bembeyaz' bir sayfa açmak için harekete geçti. Transfer döneminde kadrosunu 10 yeni isimle güçlendiren Kara Kartal, sıkıntılı günlerine geride bırakmak istiyor. Mensah, Rosier, N'Sakala, Aboubakar, Josef de Souza, Gökhan Töre, Montero, Welinton, Ghezzal ve Atakan Üner'i renklerine bağlayan siyahbeyazlı ekipte gözler Karagümrük ile oynanacak hazırlık maçına çevrildi.
İDEAL 11 NETLEŞECEK
Beşiktaş'ta hem yönetim hem de teknik heyet, yeni isimlerin son durumlarını merak ediyor. 47 yaşındaki teknik adam özellikle Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in maç performanslarını görmek istiyor. 2 maçta görev alan Montero ile 1 kez forma giyen Josef de Souza'yı da bir kez daha izlemek isteyen Sergen Yalçın, futbolcuların göstereceği performansa göre ideal 11'ini netleştirecek. Siyah- beyazlılar, kötü gidişata son vermek için milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor.
PARALAR ÖDENDİ!
Beşiktaş yönetiminden kredi yapılandırma anlaşması öncesinde flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlı yönetim köprü kredisi aldı. Beşiktaş, aldığı banka kredisiyle teknik ekip dahil tüm futbolcuların alacaklarını ödedi. Alacakların ve diğer borçların ödenmesinin ardından UEFA'dan borçsuzluk yazısı alındı. Yönetim de özellikle bu sürecin ardından takımın lige hazır bir şekilde başlaması gerektiğinin altını çizdi.
(Fotomaç)
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