Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den flaş hamle! Yapılandırma öncesi...
Beşiktaş'ta 4 yabancı oyuncu Jeremain Lens, Isimat Mirin, Douglas ve Tyler Boyd kadro dışı bırakılmıştı. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, kredi yapılandırması öncesi tüm futbolcuların ve teknik ekibin alacaklarını ödedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta, yabancı oyunculardan Mirin, Lens, Douglas ve Boyd kadro dışı kalmıştı. Bu gelişmelerin yanı sıra siyah-beyazlılarda yönetimden flaş bir atak geldi.
Beşiktaş yönetimi, kredi yapılandırma anlaşması öncesi köprü kredisi alarak teknik ekip ve futbolcuların alacaklarını ödedi. Takvim'de yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi'nin özel çabası sonucu alınan bu kredinin ardından UEFA'dan borçsuzluk yazısı da alındı.
Bir süredir ödeme alamayan futbolcuların alacaklarını yatıran yönetim böylece takımın moralini sağlam tutmayı planlıyor.
Beşiktaş yönetiminin bundan sonra ödemeleri düzenli ödemeyi düşündüğü gelen bilgiler arasında.
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