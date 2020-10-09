09 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'e sürpriz talip! İşte yapılan teklif

Ljajic'e sürpriz talip! İşte yapılan teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Beşiktaş'ta teknik direktör 'ın kadroda düşünmediği Sırp futbolcu Adem Ljajic'e Rusya'da talip çıktı. Khimki'nin Ljajic için siyah-beyazlı kulübe 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Türkiye'de transfer dönemi pazartesi günü sona ererken, transfer döneminin henüz sona ermediği Rusya'dan Beşiktaş'a yeni bir teklif geldi...

Fotomaç'ın haberine göre, Khimki takımı, teknik direktör 'ın kadroda düşünmediği Adem Ljajic'i kiralamak istediğini iletti. Rus ekibi adına görüşen menajerler, Khimki'nin bu operasyon için 2 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığını bilgisini verdi. Beşiktaş'ın isterse bu rakamı kiralama bedeli olarak alıp Ljajic'in maaşını ödeyebileceğini ya da 2 milyon euro'nun kendileri tarafından ödenip, geri kalan maaşının da Beşiktaş tarafından karşılanabileceği bilgisini verdi. Kalırsa 3.5 milyon euro'luk ödeme yapılacak olan Ljajic için en azından 2 milyon euro'luk zarardan kurtulmanın hesaplı olup olmayacağı kulüp içinde tartışılıyor.

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