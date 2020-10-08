08 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Bjelica'dan Beşiktaş'a Vida teklifi

Bjelica'dan Beşiktaş'a Vida teklifi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.10.2020

Domagoj Vida'nın kiralık olarak teklif geldiği iddia edildi. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Osijek takımı, Beşiktaş'a Vida için kiralama teklifi yaptı.

Domagoj Vida'nın kiralık olarak teklif geldiği iddia edildi. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Osijek takımı, Beşiktaş'a Vida için kiralama teklifi yaptı. Kulübün tüm şartlarının zorlanarak Vida'nın maaşının 750 bin euro'sunun karşılanması için bir konsorsiyumla anlaşma yapıldığı belirtildi. Şimdi gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi o futbolculara isyan etti! Böyle iş olmaz Çebi o futbolculara isyan etti! "Böyle iş olmaz"
Beşiktaş 4 futbolcuyu TFF'ye bildirmedi! İşte o isimler Beşiktaş 4 futbolcuyu TFF'ye bildirmedi! İşte o isimler
Üç büyükler o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı Üç büyükler o transferleri neden bitiremedi? Sebebi ortaya çıktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör