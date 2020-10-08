Bjelica'dan Beşiktaş'a Vida teklifi

Domagoj Vida'nın kiralık olarak teklif geldiği iddia edildi. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Osijek takımı, Beşiktaş'a Vida için kiralama teklifi yaptı.

Domagoj Vida'nın kiralık olarak teklif geldiği iddia edildi. Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Osijek takımı, Beşiktaş'a Vida için kiralama teklifi yaptı. Kulübün tüm şartlarının zorlanarak Vida'nın maaşının 750 bin euro'sunun karşılanması için bir konsorsiyumla anlaşma yapıldığı belirtildi. Şimdi gözler Beşiktaş yönetimine çevrildi.

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