09 Ekim 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta rol model Atiba Hutchinson

Rol model Atiba Hutchinson
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.10.2020

Siyah-beyazlıların emektar Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlıların emektar Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, takımının en çalışkan ismi olmaya devam ediyor. 'ın 2 gün izin yapmasına rağmen performansını üst düzeyde tutmak için çalışmalarına devam eden 37 yaşındaki futbolcu, mücadeleci yapısıyla teknik ekibin takdirini almaya devam ediyor. Atiba buna ek olarak genç oyuncular için de önemli bir rol model olmayı sürdürüyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş sözler! Yalçın'ın Beşiktaş'ta Terim'in G.Saray'da işi yok Flaş sözler! "Yalçın'ın Beşiktaş'ta Terim'in G.Saray'da işi yok"
Çebi elini taşın değil kayanın altına soktu "Çebi elini taşın değil kayanın altına soktu"
Yeni transferler görücüye çıkıyor Yeni transferler görücüye çıkıyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör