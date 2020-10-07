07 Ekim 2020, Çarşamba
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Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.
Son dakika: Beşiktaş 4 futbolcuyu TFF'ye bildirmedi
Son dakika haberi... Beşiktaş; Tyler Boyd, Jeremain Lens, Douglas ve Isimat-Mirin'i TFF'ye bildirilen kadroya dahil etmedi.
Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan Beşiktaş, kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.
Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, Jeremain Lens ve Tyler Boyd transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek. Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.
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