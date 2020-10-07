07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş 4 futbolcuyu TFF'ye bildirmedi

Beşiktaş 4 futbolcuyu TFF'ye bildirmedi! İşte o isimler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

Son dakika haberi... ; , , Douglas ve Isimat-Mirin'i 'ye bildirilen kadroya dahil etmedi.

Yapılan transferlerle yabancı sayısı 18'e çıkan , kadro dışı bıraktığı ve herhangi bir takıma gitmeyen Mirin, Douglas ve Lens'in sözleşmesini dondurduktan sonra son tercihini Boyd'dan yana kullandı.

Nicolas Isimat-Mirin, Douglas, ve transfer tahtası açık olan liglere gidebilecek. Bu isimler kendisine takım bulamaması halinde antrenmanlarını takımdan ayrı yapmaya devam edecek.

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