Son dakika: Beşiktaşlı Umut Nayir resmen Hajduk Split'te!
Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Umut Nayir'in yeni adresi belli oldu. Genç forvet Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Hajduk Split, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Umut Nayir'in transferini resmen açıkladı. Hırvat ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
SATIN ALMA MADDESİ ŞARTI
Umut Nayir, Hajduk Split'te 20 gole etki etmesi durumunda 400 bin euroluk mecburi satın alma maddesi devreye girecek. Sağ ayaklı golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.
İmza sonrasında konuşan Umut, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.
Umut Nayir, Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk oyuncu oldu.
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