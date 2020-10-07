07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaşlı Umut Nayir resmen Hajduk Split'te!

Ayrılık resmen gerçekleşti! Umut Nayir'in yeni takımı...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

Son dakika haberine göre; 'ta kadro dışı bırakılan 'in yeni adresi belli oldu. Genç forvet Hırvatistan temsilcisi ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

, 'ın kadro dışı bıraktığı 'in transferini resmen açıkladı. Hırvat ekibi, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

SATIN ALMA MADDESİ ŞARTI

Umut Nayir, Hajduk Split'te 20 gole etki etmesi durumunda 400 bin euroluk mecburi satın alma maddesi devreye girecek. Sağ ayaklı golcü, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.

İmza sonrasında konuşan Umut, "Hajduk Split'e gelmeden önce Vida, Atanasov ve Prekazi ile konuştum ve çok pozitif geri dönüşler aldım. Bu forma ve bu kulüp için en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı.

Umut Nayir, Hajduk Split'in tarihindeki ilk Türk oyuncu oldu.

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