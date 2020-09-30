30 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş cephesinden Nikola Kalinic açıklaması! O tarih ve detayları...

Kartal'dan golcü açıklaması! Geleceği tarih...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

Beşiktaş forvet bölgesi için Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarken onun yanına bir futbolcu daha katmak istiyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda bir süredir gündemde olan Hırvat golcü Kalinic için tekrar harekete geçti. Kartal bu transferi hafta sonuna kadar bitirmek istiyor. İşte detaylar...

Siyah-beyazlıların uzun süredir peşinde olduğu Nikola Kalinic'i bonservissiz göndermek istemeyen Atletico Madrid, 'i kadrosuna katmasının ardından strateji değişikliğine gidiyor. Kalinic için İtalyan kulüplerinden istediği teklifleri alamayan İspanyol kulübünün, Hırvat yıldızın transferine bonservis bedeli olmaksızın izin verme noktasına geldiği ifade edildi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME
Sabah'ın haberine göre, görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "En geç hafta sonuna kadar transferi bitirmek için çalışıyoruz. Cuma ve cumartesi bu konuda önemli gelişmeler olabilir" ifadelerini kullandı. Golcü futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme öneren siyah- beyazlılar, maaş ve bonus dahil 2 milyon 750 bin euro'luk teklifle gitmişti. Oyuncuyla da son pazarlıkların yapıldığı ve anlaşmanın her an sağlanabileceği belirtildi.

2008'den bu yana Hırvatistan 'nın formasını giyen Kalinic, 42 karşılaşmada 15 gol atıp, 3 de asist yaptı. 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık oynadığı Roma'da ise 19 resmi maça çıktı. 5 gol ve 2 asistle 7 kez skora katkı sağladı.

VIDA'NIN YERİNE MONTERO
Konya maçında Beşiktaş'ın takım halinde kötü performans sergilemesinin yanı sıra Vida- Welinton ikilisinin çok fazla hata yapması 4 gollü mağlubiyete neden olmuştu. Savunma tandemini değiştirmeyi planlayan teknik heyetin yeni transferlerden Montero'yu hazırladığı belirtildi. 21 yaşındaki futbolcunun G.Birliği maçında 11'de olmasına kesin gözüyle bakılırken, yanında oynayacak ismin ise Welinton olması bekleniyor. Bu durumda Vida'ya kulübe yolu gözükecek.

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