30 Eylül 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre yeniden ilk 11'de

Töre yeniden ilk 11'de
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'yi ilk 11'e dahil etmeyi düşünüyor. 'ın yeni transferi Gökhan Töre, önceki gün oynanan mücadelesine sonradan dahil olup maçın uzatma dakikalarında klas bir gol atmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 'yi ilk 11'e dahil etmeyi düşünüyor. 'ın yeni transferi Gökhan Töre, önceki gün oynanan mücadelesine sonradan dahil olup maçın uzatma dakikalarında klas bir gol atmıştı. İdman eksiğini kapattığı gözlenen başarılı kanat oyuncusunun pazar günkü mücadelesiyle beraber ilk 11'e geçmesi bekleniyor.
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