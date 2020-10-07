07 Ekim 2020, Çarşamba

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Beşiktaş yıldız golcüye servet önermiş! İşte o dudak uçuklatan teklif

Transfer döneminde Burak Yılmaz'la yollarını ayıran ve performansı beğenilmediği gerekçesiyle Umut Nayir'i kadro dışı bırakan Beşiktaş, forvet hattı için birçok ismi gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar özellikle Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic isimleri özelinde transfer harekatına geçerken, bu yıldızlardan birisine adeta servet önermiş. Uçak bileti, ev kirası ve otomobil masraflarının karşılanması da bonus... İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 07.10.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 08:47
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Beşiktaş yıldız golcüye servet önermiş! İşte o dudak uçuklatan teklif

Geçtiğimiz sezonu 3. olarak bitiren ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK'a elenen siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde de Rio Ave engelini geçememişti.

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Beşiktaş yıldız golcüye servet önermiş! İşte o dudak uçuklatan teklif

Burak Yılmaz'la yollarını ayıran ve Umut Nayir'i da kadro dışı bırakan Beşiktaş, golcü arayışlarına hız vermişti.

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Beşiktaş yıldız golcüye servet önermiş! İşte o dudak uçuklatan teklif

Bu kapsamda Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic gündeme gelen isimler olmuştu.

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Beşiktaş yıldız golcüye servet önermiş! İşte o dudak uçuklatan teklif

Siyah-beyazlılar bu isimlerden birisine servet önerirken, tüm masraflarını da karşılamayı taahhüt ettiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş yıldız golcüye servet önermiş! İşte o dudak uçuklatan teklif

İşte o isim ve Beşiktaş'ın dudak uçuklatan teklifi...

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