Beşiktaş yıldız golcüye servet önermiş! İşte o dudak uçuklatan teklif

Transfer döneminde Burak Yılmaz'la yollarını ayıran ve performansı beğenilmediği gerekçesiyle Umut Nayir'i kadro dışı bırakan Beşiktaş, forvet hattı için birçok ismi gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar özellikle Mario Balotelli, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic isimleri özelinde transfer harekatına geçerken, bu yıldızlardan birisine adeta servet önermiş. Uçak bileti, ev kirası ve otomobil masraflarının karşılanması da bonus... İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 07.10.2020 08:45 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 08:47 ABONE OL