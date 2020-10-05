05 Ekim 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan son transfer hamlesi Mario Balotelli!

Kartal transferi bitiriyor! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

'ta hareketli saatler yaşanıyor. Sahasında Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası transferde atağa geçen yönetim önce Rachid Ghezzal‘i 'a getirirken şimdi de uzun süredir gündemde olan için tekrar devreye girdi. İşte detaylar...

Nikola Kalinic'in İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşmaya varmasının ardından 'ta ibre yeniden 'ye döndü. Son olarak Leicester City'den Rachid Ghezzal'i bir yıllığına kiralayan Beşiktaş, kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak için girişimlerini arttırdı. NTV Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar Balotelli ile tekrar temasa geçti. Beşiktaş, serbest durumda olan 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak etmeye hazırlanıyor.

Bugün yapılacak son görüşmenin ardından anlaşmaya varılması ve evrakların yetişmesi halinde Mario Balotelli kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.

Son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş Mario Balotelli açıklaması!

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