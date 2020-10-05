Beşiktaş'tan son transfer hamlesi Mario Balotelli!
Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Sahasında Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası transferde atağa geçen yönetim önce Rachid Ghezzal‘i İstanbul'a getirirken şimdi de uzun süredir gündemde olan Mario Balotelli için tekrar devreye girdi. İşte detaylar...
Nikola Kalinic'in İtalya Serie A ekibi Torino ile anlaşmaya varmasının ardından Beşiktaş'ta ibre yeniden Mario Balotelli'ye döndü. Son olarak Leicester City'den Rachid Ghezzal'i bir yıllığına kiralayan Beşiktaş, kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak için girişimlerini arttırdı. NTV Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar Balotelli ile tekrar temasa geçti. Beşiktaş, serbest durumda olan 30 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak transfer etmeye hazırlanıyor.
Bugün yapılacak son görüşmenin ardından anlaşmaya varılması ve evrakların yetişmesi halinde Mario Balotelli kariyerine Beşiktaş'ta devam edecek.
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