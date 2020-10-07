Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş Vida'yı verip Başakşehir'den Crivelli'yi istedi"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Beşiktaş Vida'yı verip Başakşehir'den Crivelli'yi istiyordu ama olmadı." ifadelerini kullandı.

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