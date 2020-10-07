07 Ekim 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş Vida'yı verip Başakşehir'den Crivelli'yi istedi"

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, "Beşiktaş Vida'yı verip Başakşehir'den Crivelli'yi istiyordu ama olmadı." ifadelerini kullandı.
07.10.2020
ABONE OL

DİĞER
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş Vida'yı verip Başakşehir'den o ismi istedi Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş Vida'yı verip Başakşehir'den o ismi istedi" 07.10.2020
Beşiktaş'ta listeye kim yazılmayacak? Beşiktaş'ta listeye kim yazılmayacak? 07.10.2020
Çebi'nin elini zayıflatan birkaç yönetici var "Çebi'nin elini zayıflatan birkaç yönetici var" 07.10.2020
İstifa etmedim sadece iletişim sorumluluğu görevini bıraktım "İstifa etmedim sadece iletişim sorumluluğu görevini bıraktım" 06.10.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sezonun en gereksiz transferi N'Sakala "Sezonun en gereksiz transferi N'Sakala" 06.10.2020
Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal Beşiktaş'ta 06.10.2020
Beşiktaş'ta flaş transfer görüşmesi! Beşiktaş'ta flaş transfer görüşmesi! 06.10.2020
Beşiktaş Ghezzal'ın evraklarını motosiklet ile ulaştırdı Beşiktaş Ghezzal'ın evraklarını motosiklet ile ulaştırdı 05.10.2020
Beşiktaş'tan Mandzukic hamlesi Beşiktaş'tan Mandzukic hamlesi 05.10.2020
Kötü gidişat planlarımızı altüst etti "Kötü gidişat planlarımızı altüst etti" 05.10.2020
Beşiktaş Serdar Aziz için F.Bahçe ile görüştü Beşiktaş Serdar Aziz için F.Bahçe ile görüştü 05.10.2020
Rachid Ghezzal Beşiktaş için İstanbul'da Rachid Ghezzal Beşiktaş için İstanbul'da 05.10.2020
Beşiktaş'tan Serdar Aziz bombası! Beşiktaş'tan Serdar Aziz bombası! 05.10.2020
Çebi ile Yalçın arasında sorun var mı? Canlı yayında açıkladı Çebi ile Yalçın arasında sorun var mı? Canlı yayında açıkladı 04.10.2020
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim olağanüstü toplandı Beşiktaş'ta flaş gelişme! Yönetim olağanüstü toplandı 04.10.2020
Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı! Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal atağı! 04.10.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler
Islam Slimani'den Fenerbahçe için flaş sözler! "Saçmalıktı"
Galatasaray'da yabancı sorunu! Kim liste dışı olacak?
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Damien Comolli'ye büyük neşter! Sadece 3 futbolcu...
Galatasaray'da Fatih Terim talimatı verdi! "Onu hazır hale getirin"
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş Yönetimi'ne sitem! "Benden mucize beklemeyin"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör