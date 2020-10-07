Sergen Yalçın Jack Wilshere’i veto etti

Beşiktaş'ta transferin son günü önemli bir gelişme yaşandı ve İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi. Jack Wilshere adına siyah-beyazlı yöneticilerle temas kuran menajerler West Ham'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İngiliz oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.

Beşiktaş'ta transferin son günü önemli bir gelişme yaşandı ve İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi. Jack Wilshere adına siyah-beyazlı yöneticilerle temas kuran menajerler West Ham'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İngiliz oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu. Teknik direktör Sergen Yalçın ise, "Daha fazla sakat adamlar uğraşamam" diyerek Wilshere'ı veto etti. İngiliz oyuncu kasık sakatlığı nedeniyle üst üste 22 maçta forma giyememişti.

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