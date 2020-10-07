07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Jack Wilshere’i veto etti

Yalçın'dan Wilshere'e veto
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Beşiktaş'ta transferin son günü önemli bir gelişme yaşandı ve 'den sürpriz bir teklif geldi. adına siyah-beyazlı yöneticilerle temas kuran menajerler West Ham'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İngiliz oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu.

Beşiktaş'ta transferin son günü önemli bir gelişme yaşandı ve 'den sürpriz bir teklif geldi. adına siyah-beyazlı yöneticilerle temas kuran menajerler West Ham'la sözleşmesini feshetmeye hazırlanan İngiliz oyuncuyu isteyip istemediklerini sordu. Teknik direktör ise, "Daha fazla sakat adamlar uğraşamam" diyerek Wilshere'ı veto etti. İngiliz oyuncu kasık sakatlığı nedeniyle üst üste 22 maçta forma giyememişti.

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