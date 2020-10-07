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"Ahmet Nur Çebi'nin elini zayıflatan birkaç yönetici var"

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Muhabir Masası programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Dikme, "Beşiktaş yönetimi içinde Ahmet Nur Çebi'nin elini zayıflatan birkaç yönetici var ve Ahmet Nur Çebi'nin bundan rahatsız olduğunu düşünüyorum." dedi.
07.10.2020
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