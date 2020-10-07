07 Ekim 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta forvet transferinde mutsuz son!

Forvette mutsuz son!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

gittiği günden bu yana kadrosunu kaliteli bir forvet alarak güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, transfer döneminin son günü de amacına ulaşamadı.

Başkan ve yöneticiler, teknik direktör ile birlikte önceki gün Ümraniye'de bir araya geldi. Öğlen saat 12.00'de başlayan zirve 16.00'ya kadar sürdü, ancak bu zirveden yeni bir golcü çıkmadı... İşte adı geçen isimlerle ilgili yaşananlar:

BALOTELLI: Yönetimin önde gelen bazı isimlerinin isteğiyle yeniden gündeme gelen İtalyan yıldız için teknik heyet yine olumsuz görüşünü yineledi. Oyuncuyla pazarlıkların sürdüğü esnada ekibi Watford devreye girdi. 1.5 milyon euro net + bonus olmak üzere 1+1 yıllık teklifine olumlu yanıt alamayınca transfer gerçekleşmedi.

KALINIC: Oyuncuya yapılan son teklif 2.5 milyon euro maaş ve bonus toplamı yanı sıra 2+1 yıllık sözleşme oldu. Ancak 32 yaşındaki futbolcuya önceki gün öğlen saatlerine doğru 'nın Verona kulübünden teklif geldi. 3 milyon euro net ücreti iki yıla yayan ve ilk sezonun yarısını ödeyecek olan İtalyanlar, Kalinic'i ikna ederek transferi gerçekleştirdi.

MANDZUKIC: Bonservisi elinde olan yıldız futbolcuya 2.5 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme teklifi götürüldü. Pazarlıklarda maaş teklifini ve sözleşmeyi kabul eden 34 yaşındaki oyuncu, 3 milyon euro imza parası isteğinden geri adım atmayınca transfer gerçekleşmedi.

(Fotomaç)

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