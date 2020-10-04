04 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş Mario Balotelli açıklaması!

Sergen Yalçın'dan flaş Balotelli açıklaması!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında 'ni ağırlayan , sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Mücadele sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulunurken, konusuna da değindi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

'in 4. haftasında , sahasında 'ne 1-0 yenildi ve galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Mücadele sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü 'dan flaş açıklaması geldi.

İşte Yalçın'ın o açıklaması:

"Balotelli'yi ben veto etmedim. Bu şartlarda, yüksek maliyetli ve istikrarsız bir oyuncunun sorumluluğunu almam, siz alıyorsanız tamam dedim. Ancak basında öyle yazılıyor ki, sanki her hazır oyuncu geliyor da ben veto ediyorum."

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