Son dakika: Sergen Yalçın'dan flaş Mario Balotelli açıklaması!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi ve galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. Mücadele sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan flaş Mario Balotelli açıklaması geldi.

İşte Yalçın'ın o açıklaması:

"Balotelli'yi ben veto etmedim. Bu şartlarda, yüksek maliyetli ve istikrarsız bir oyuncunun sorumluluğunu almam, siz alıyorsanız tamam dedim. Ancak basında öyle yazılıyor ki, sanki her hazır oyuncu geliyor da ben veto ediyorum."

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