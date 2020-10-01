01 Ekim 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Transferde mutlu son! İşte Nikola Kalinic'in geliş tarihi...

Transferde mutlu son! İstanbul'a geliş tarihi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.10.2020

Garanti para ve banka teminatı konusunda ikna edilen Hırvat forvetin birkaç gün içerisinde İstanbul’da olması bekleniyor!

Beşiktaş yönetimi, ekibi 'in Hırvat golcüsü Nikola Kalinic konusunda son düzlüğe girdi. Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala 32 yaşındaki golcüyü takımına kazandırmak için yoğun çaba sarf eden SiyahBeyazlılar, başarılı futbolcuyu bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

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HAFTA SONUNDA GELECEK

Beşiktaş yönetiminin yaptığı bonuslarla birlikte senelik 3 milyon euro'luk teklif için 'Hepsi garanti ve banka teminatı' şartı koşan Hırvat oyuncu ikna edildi. Kalinic'in transfer döneminin sona erdiği haftada Atletico Madrid'le bağını koparıp Beşiktaş'a gelmek için geri sayıma geçtiği ve hafta sonuna kadar İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon Roma'ya kiralanan ancak Serie A'da da sadece 15 maçta forma şansı bulabilen Kalinic; 5 gol atıp, 1 asist yaptı. Kariyerinde 431 resmi maça çıkan Kalinic 150 gol atarken, 46 da asist yaptı. Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetti.

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