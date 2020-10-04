04 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ta Welinton şoku! Oyuna devam edemedi

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

'in 4. haftasında sahasında 'ni konuk eden 'ın Brezilyalı stoperi Welinton, mücadelenin 73. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı. Son dakika Beşiktaş haberleri...

'in 4. haftasında , evinde 'ni konuk etti. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapatırken Kartal'da Welinton şoku yaşandı. Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu, karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlanarak oyun dışı kaldı ve yerini Ajdin Hasic'e bıraktı. 31 yaşındaki stoperin durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

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