Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'dan yönetime transfer göndermesi!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili de konuşan Yalçın, "Transfer sorularını transferi yapanlara soracaksınız. Onlar daha güzel cevap verirler o sorulara. Ben çok cevap vermek istemiyorum." dedi. Son dakika Beşiktaş haberleri...
Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"KAZANMA ARZUSUNDAN UZAK BİR OYUN OYNADIK"
"Oyun vasat. Kazanma arzusundan, mücadeleden uzak bir oyun. Sakatlar var, yeniler var, oyun anlayışını oturtamıyoruz. Böyle bir görüntü var. Çok erken sıkıntı yaşadık. Bu kadar erken beklemiyorduk."
"3 HAFTALIK ARADA İYİ HAZIRLANACAĞIZ"
"Şimdi 3 hafta ara var. Bilmiyorum. İyi hazırlanacağız. İyi antrenmanlar yapacağız. Bundan sonraki sürece daha iyi şekilde girmeye çalışacağız."
"TRANSFERİ YAPANLARA SORACAKSINIZ"
"Transfer sorularını transferi yapanlara soracaksınız. Onlar daha güzel cevap verirler o sorulara. Ben çok cevap vermek istemiyorum."
"MART AYINDAN BERİ BİRÇOK PROBLEM VAR
"Mart ayından beri birçok problem var. Bunları paylaşmak istemiyorum. Şu transfer dönemi bittikten sonra sağlıklı zamanda birçok şeyi açıklamak isterim. Bu skorların ardından bahane gibi söylemek doğru değil."
"ÇOK SAĞLIKLI OLMAZ"
Transferlerle ilgili şöyle konuşuluyor yönetimden: 'Hocamızın istediği oyuncuları alıyoruz'. Arada benim istediğim oyuncular da var transferlerde ama çok bizim istediğimiz oyuncuların alındığını söylemek çok sağlıklı olmaz.
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