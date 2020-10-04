Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dev transfer atağı! İşte takımların transfer listesi

Süper Lig'de transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, son takviyelerini yapmak için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar forvet transferi yapmak isterken, sarı-lacivertli takım ise 10 numara ihtiyacını gidermek istiyor. Sarı-kırmızılı takım ise orta saha ve kanat bölgelerini güçlendirmek istiyor. Peki, Üç Büyükler'de son durum ne? Transfer listesinde kimler var? İşte o liste... | Son dakika transfer haberleri