04 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza forma bekliyor

Josef forma bekliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de 'nın 4 gün önce lisansı çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlılarda ilk kez maç kadrosuna girmek istiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'a iki hafta önce transfer olan ancak lisansı 4 gün önce çıkan Josef de , yeni takımında ilk kez maç kadrosuna girmeyi sabırsızlıkla bekliyor. , karşılaşmanın kadrosuna almayı düşündüğü Josef'i oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürebilir.

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