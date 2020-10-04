Beşiktaş'ta Josef de Souza forma bekliyor

Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza'nın 4 gün önce lisansı çıkmıştı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlılarda ilk kez maç kadrosuna girmek istiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'a iki hafta önce transfer olan ancak lisansı 4 gün önce çıkan Josef de Souza, yeni takımında ilk kez maç kadrosuna girmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Sergen Yalçın, karşılaşmanın kadrosuna almayı düşündüğü Josef'i oyunun gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürebilir.

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