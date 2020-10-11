11 Ekim 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Mario Mandzukic itirafı! "Bu parayı ödeyeceğime..."

Çebi'den Mandzukic itirafı! Bu parayı ödeyeceğime...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Mario Mandzukic için, siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi flaş bir itirafta bulundu. Çebi, "3 milyon euro imza parası istendi. Ben imza parası vereceğime bu parayı takımdaki oyunculara öderim daha iyi" dediği öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderen Beşiktaş, birçok yıldız forveti gündemine almış ve ilk olarak eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı.

İkinci takviye olarak Nikola Kalinic, ve Mario Mandzukic gibi isimlerle görüşme sağlayan siyah-beyazlılar, Mandzukic'i renklerine bağlamaya çok yaklaşmıştı.

Hırvat forvetin transferinin iptal olmasının nedeni merak edilirken, başkan Ahmet Nur Çebi'den yakın çevresine konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; İmza parasını çok bulduğunu ifade eden Çebi, "Önce iki yıllık anlaşma üzerinden 3 milyon euro imza parası istendi. Sonra bir yıllık ve 1.5 milyon euro olsun denildi. Ben imza parası vereceğime bu parayı takımdaki oyunculara öderim daha iyi... Bizim önceliğimiz takımın maaş ödemelerini geciktirmemek" ifadelerini kullandı.

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