Beşiktaş çıkış peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i
Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Başkent ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. 3 hafta sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 4 puan toplayan siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte çıkış yakalamak istiyor. İşte teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gençlerbirliği maçı ilk 11'i... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında bugün G.Birliği'ni ağırlıyor. Saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Lig ve Avrupa'da son 3 maçında galibiyet göremeyen siyah beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek kötü gidişe "dur" demek ve bu hafta verilecek milli araya moralli girmek amacında. Lige deplasmanda aldığı 3-1'lik Trabzon galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, sonrasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı, Konyaspor'a 4-1 yenilerek büyük bir şok yaşadı.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, N'Sakala, Atiba, Gökhan, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Aboubakar.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Toure, Diego, Halil İbrahim, Soner, Murat, Candeias, Ayite, Sio, Stancu.
ABOUBAKAR İLK 11'DE
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Konyaspor maçında büyük hatalar yapan Domagoj Vida'yı G.Birliği karşısında yedek bırakması ve Montero'yu oynatması bekleniyor. İyileşen Atiba'yı ilk 11'de sahaya sürmesi beklenen tecrübeli çalıştırıcının, Kevin N'Koudou'nun tam hazır olmaması ve zaman zaman ağrılar hissetmesi üzerine sol kanatta yine Boyd ile başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlıların bu akşam G.Birliği karşısındaki gol silahıysa yeni transfer Vincent Aboubakar olacak.
SON 10 MAÇTA 7 GALİBİYET
Beşiktaş, Başkent ekibiyle yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Siyah- beyazlılar, evindeki 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşma berabere bitti.
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